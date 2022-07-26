Раскрыты сроки и детали строительства новой российской космической станции
Новую российскую космическую станцию начнут строить не ранее 2028 года
Строительство новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС после выхода России из проекта, начнётся не ранее 2028 года. Об этом сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
"Мы предлагаем её строить двумя этапами. Если решение о её строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнётся в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" научно-энергетического модуля", — сказал он.
Позже к нему присоединят узловой и шлюзовой модули, которые запустят на такой же ракете. Первый будет аналогом модуля, который уже есть на МКС, а второй будет использоваться для выхода в открытый космос. Тогда же, в 2028 году, на новую Российскую орбитальную служебную станцию можно будет отправить и первый экипаж, добавил Соловьёв.
"После стыковки в 2028 году узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж", — отметил инженер.
Сотрудник РКК "Энергия" уточнил, что для этого нужно будет сертифицировать ракету для пилотируемых полётов. По его словам, "Союз-2.1б" является более мощной версией используемого сейчас "Союза-2.1а", а понадобится такая ракета для того, чтобы выводить космонавтов на орбиту с наклоном в 51,6 градуса против 97, что у МКС.
В конечном итоге РОСС можно будет использовать как базу для полётов к Луне, рассказал Соловьёв, отметив, что у неё может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.
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