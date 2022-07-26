"Роскосмос" показал примерный облик российской орбитальной станции
"Роскосмос" презентовал изображения с приблизительным обликом российской орбитальной станции. Они опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.
"Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия", — сказано в записи.
Первый этап развёртывания предполагает выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей. При этом на станции могут разместиться два члена экипажа. Второй этап подразумевает выведение целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания, после чего экипаж станции может увеличиться до четырёх человек.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.
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