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26 июля, 12:46

"Роскосмос" показал примерный облик российской орбитальной станции

"Роскосмос" презентовал изображения с приблизительным обликом российской орбитальной станции. Они опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

"Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия", — сказано в записи.

  • Первый этап развёртывания орбитальной станции. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
    Первый этап развёртывания орбитальной станции. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
  • Второй этап развёртывания орбитальной станции. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
    Второй этап развёртывания орбитальной станции. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"

Первый этап развёртывания орбитальной станции. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"

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Первый этап развёртывания предполагает выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей. При этом на станции могут разместиться два члена экипажа. Второй этап подразумевает выведение целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания, после чего экипаж станции может увеличиться до четырёх человек.

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.

Обложка ©

Pixabay

Артур Лапсаков

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