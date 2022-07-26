"Роскосмос" показал примерный облик российской орбитальной станции

"Роскосмос" презентовал изображения с приблизительным обликом российской орбитальной станции. Они опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

"Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия", — сказано в записи.





Первый этап развёртывания предполагает выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей. При этом на станции могут разместиться два члена экипажа. Второй этап подразумевает выведение целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания, после чего экипаж станции может увеличиться до четырёх человек.