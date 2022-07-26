Учёные выяснили, как кровь спящих медведей может помочь астронавтам на орбите

Японские учёные обнаружили вещество в крови медведей, которое позволяет им пережить зимнюю спячку. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Специалисты взяли образцы у животных летом и в спячке и выделили из них сыворотку. После этого они обработали ею выращенную культуру мышечных клеток человека. В результате через 24 часа содержание белка в клетках, обработанных "зимней" сывороткой, увеличилось, в то время как с летним вариантом этого не произошло.

По мнению учёных, причина образования белка в инсулиноподобном факторе роста IGF-1. У медведей это вещество предотвращает дистрофию мышц при длительном нахождении в неподвижном состоянии. Если человек проведёт несколько месяцев в постели, он долгое время не сможет ходить, если ему не оказывались специальные манипуляции по сохранению мышечной ткани.

Теперь авторы работы рассчитывают получить сыворотку, с помощью которой врачи будут бороться с мышечной атрофией у людей, в первую очередь у лежачих больных и астронавтов на орбите.