Учёные из Южной Кореи получили клонированных щенков бигля со светящейся шерстью

Учёные из Южной Кореи получили клонированных щенков бигля, у которых светится шерсть. Об этом говорится в публикации журнала BMC Biotechnology.

Уточняется, что изначально исследователи пытались клонировать бигля с мутацией, которая, вероятно, связана с болезнью Паркинсона. Для этого учёные изменили клетки собаки, после чего создали из них эмбрионы. Всего получилось 68 одноклеточных зародышей, которые были подсажены шести самкам.

Причём из этих собак забеременела только одна: у неё прижились два эмбриона, а позже родились два щенка бигля. Сообщается, что шерсть именно этих животных светится ультрафиолетом, при этом они чувствуют себя нормально. В дальнейшем учёные планируют выяснить, разовьются ли у них симптомы болезни Паркинсона.