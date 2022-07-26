Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" 22-летняя Анна Линникова рассказала, что нейтрально относится к комментариям хейтеров в соцсетях по поводу её победы, так как уже давно работает в модельном бизнесе. Так она ответила на вопрос Лайфа на пресс-конференции.

"Мисс Россия" Линникова — о хейтерах в соцсетях. Видео © LIFE

"Да, я читаю комментарии [в соцсетях], но, поскольку я с 16 лет работаю моделью, я работаю моделью и за границей, я привыкла к совершенно разным комментариям и отношусь к этому нейтрально. У меня не вызывает это (негативные отзывы о победе. — Прим. Лайфа) никаких эмоций", — сказала она.

По словам Линниковой, это нормально, когда находятся люди с противоположной точкой зрения, тем более в бьюти-области, ведь понятие красоты субъективно. Тем не менее она подчеркнула, что была выбрана жюри, которое компетентно в этом вопросе.

"Я полностью доверяю их выбору, и я рада, что они [находятся] в этом титуле", — резюмировала "мисс Россия – 2022".