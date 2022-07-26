Беды за два года до старта: Во Франции рассказали о множестве проблем при организации Олимпиады в Париже

Оргкомитет Олимпиады 2024 года в Париже столкнулся со множеством проблем в обеспечении безопасности и финансовой составляющей Игр. Об этом пишет Liberation.

"За два года до Олимпийских игр в Париже Счётная палата Франции в промежуточном отчёте сообщает о задержке в решении вопросов безопасности на мероприятии и бюджетной неопределённости. Малейшее упущение в этой области может запятнать имидж как олимпийского учреждения, так и Франции", — говорится в публикации.

В отчёте также указывается, что имеющиеся проблемы могут отбить желание заниматься организацией мероприятий, а бюджет Игр до сих пор не был сформирован. Проблемы с безопасностью, в свою очередь, требуют немедленного решения. Издание подчёркивает, что похожая ситуация складывалась перед стартом Олимпиады-2012 в Лондоне.