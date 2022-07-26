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26 июля, 12:22

Беды за два года до старта: Во Франции рассказали о множестве проблем при организации Олимпиады в Париже

Франция столкнулась с большими проблемами при организации Олимпиады-2024

Оргкомитет Олимпиады 2024 года в Париже столкнулся со множеством проблем в обеспечении безопасности и финансовой составляющей Игр. Об этом пишет Liberation.

"За два года до Олимпийских игр в Париже Счётная палата Франции в промежуточном отчёте сообщает о задержке в решении вопросов безопасности на мероприятии и бюджетной неопределённости. Малейшее упущение в этой области может запятнать имидж как олимпийского учреждения, так и Франции", — говорится в публикации.

В отчёте также указывается, что имеющиеся проблемы могут отбить желание заниматься организацией мероприятий, а бюджет Игр до сих пор не был сформирован. Проблемы с безопасностью, в свою очередь, требуют немедленного решения. Издание подчёркивает, что похожая ситуация складывалась перед стартом Олимпиады-2012 в Лондоне.

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Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участие российских спортсменов сейчас находится под вопросом из-за санкций МОК и отстранения наших атлетов от международных турниров.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
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