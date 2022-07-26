Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга

Борьба за корону конкурса "Мисс Россия – 2022" и звание самой красивой девушки страны была жёсткой. В финал пробились 25 участниц, из них красивейшей признали 22-летнюю студентку, модель Анну Линникову, ей и досталась корона.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

"Каждая девушка по-своему уникальна. Лично я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях", — говорит про себя победительница конкурса "Мисс Россия – 2022".

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Если заглянуть в аккаунты победительницы в социальных сетях, можно увидеть много постановочных снимков: Линникова позирует перед камерами в фотостудиях. Потому что моделингом "мисс Россия" занимается с 16 лет.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Ещё Анна, ставшая королевой красоты, обожает путешествовать и красиво жить. Эстетичные фото из отпуска с завтраками или подборки с косметикой девушка выкладывает регулярно. Самые любопытные поклонники часто задаются вопросом, а есть ли у "мисс Россия – 2022" молодой человек, потому что в соцсетях часто мелькают букеты цветов.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Девушка активно развивает профили в соцсетях, создала и канал в "Телеграме". И пусть подписчиков пока не так много, "мисс Россию – 2022" это не обижает. Потому что всё впереди.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn