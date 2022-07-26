Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 12:00
67641

Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга

Победительница конкурса и две вице-мисс получают поздравления и горы комплиментов. Главная красавица страны — студентка из Петербурга Анна Линникова, девушка учится на пиарщика.

Борьба за корону конкурса "Мисс Россия – 2022" и звание самой красивой девушки страны была жёсткой. В финал пробились 25 участниц, из них красивейшей признали 22-летнюю студентку, модель Анну Линникову, ей и досталась корона.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

"Каждая девушка по-своему уникальна. Лично я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях", — говорит про себя победительница конкурса "Мисс Россия – 2022".

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Если заглянуть в аккаунты победительницы в социальных сетях, можно увидеть много постановочных снимков: Линникова позирует перед камерами в фотостудиях. Потому что моделингом "мисс Россия" занимается с 16 лет.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Ещё Анна, ставшая королевой красоты, обожает путешествовать и красиво жить. Эстетичные фото из отпуска с завтраками или подборки с косметикой девушка выкладывает регулярно. Самые любопытные поклонники часто задаются вопросом, а есть ли у "мисс Россия – 2022" молодой человек, потому что в соцсетях часто мелькают букеты цветов.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Девушка активно развивает профили в соцсетях, создала и канал в "Телеграме". И пусть подписчиков пока не так много, "мисс Россию – 2022" это не обижает. Потому что всё впереди.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

В прошлые годы девушки, получившие звание "Мисс Россия", потом отправлялись на международные конкурсы, чтобы побороться с красавицами со всего мира за звания "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Сможет ли в этом году Анна Линникова оказаться в ряду участниц этих смотров, пока не известно. Но одно мы знаем точно: в нашей стране живут самые красивые девушки.

Как выглядят наши звёзды с фильтрами в соцсетях и в реальной жизни без прикрас
Как выглядят наши звёзды с фильтрами в соцсетях и в реальной жизни без прикрас
BannerImage

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Конкурс «Мисс Россия»
  • Общество
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar