Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга
Победительница конкурса и две вице-мисс получают поздравления и горы комплиментов. Главная красавица страны — студентка из Петербурга Анна Линникова, девушка учится на пиарщика.
Борьба за корону конкурса "Мисс Россия – 2022" и звание самой красивой девушки страны была жёсткой. В финал пробились 25 участниц, из них красивейшей признали 22-летнюю студентку, модель Анну Линникову, ей и досталась корона.
Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn
"Каждая девушка по-своему уникальна. Лично я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях", — говорит про себя победительница конкурса "Мисс Россия – 2022".
Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn
Если заглянуть в аккаунты победительницы в социальных сетях, можно увидеть много постановочных снимков: Линникова позирует перед камерами в фотостудиях. Потому что моделингом "мисс Россия" занимается с 16 лет.
Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn
Ещё Анна, ставшая королевой красоты, обожает путешествовать и красиво жить. Эстетичные фото из отпуска с завтраками или подборки с косметикой девушка выкладывает регулярно. Самые любопытные поклонники часто задаются вопросом, а есть ли у "мисс Россия – 2022" молодой человек, потому что в соцсетях часто мелькают букеты цветов.
Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn
Девушка активно развивает профили в соцсетях, создала и канал в "Телеграме". И пусть подписчиков пока не так много, "мисс Россию – 2022" это не обижает. Потому что всё впереди.
Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn
В прошлые годы девушки, получившие звание "Мисс Россия", потом отправлялись на международные конкурсы, чтобы побороться с красавицами со всего мира за звания "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Сможет ли в этом году Анна Линникова оказаться в ряду участниц этих смотров, пока не известно. Но одно мы знаем точно: в нашей стране живут самые красивые девушки.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn