Как выглядят наши звёзды с фильтрами в соцсетях и в реальной жизни без прикрас

Социальные сети заставляют нас забывать, что знаменитости делятся с поклонниками уже отретушированными фотографиями. А мы смотрим на картинки с идеальными фигурами звёзд, потом сравниваем со своими и расстраиваемся, не обнаруживая у себя того же. Но даже модели в реальности выглядят не всегда идеально. Если убрать мишуру в виде фильтров и "Фотошопа", то окажется, что у всех есть изъяны.

Как Ида Галич выглядит без косметики

Ида Галич позирует на обеих фотографиях, но если на правой делает это непринуждённо, то на левой поза выверена, а сама блогерша напряжена донельзя. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

После рождения ребёнка Ида Галич пересмотрела взгляды на многое. В том числе и изменила отношение к собственному телу. Тогда, полтора года назад, блогерша обнажилась, чтобы честно показать, как выглядит тело рожавшей женщины. Теперь селебрити старается лишний раз не загоняться в комплексы из-за несовершенства и показывает себя такой, какая она есть в жизни. Но всё равно поведение Галич — словно две половинки одного целого: когда позирует и красуется, втягивая живот и пользуясь ретушью, и когда Ида демонстрирует естественность с выпирающим животиком и без прикрас фотошопа.

Как выглядит Елена Перминова в купальнике

Модель и светская львица Лена Перминова как никто в этой подборке умеет классно позировать. А ещё блестяще пользоваться фильтрами и фотошопом. Но иногда и у профессионалок случаются промахи, об этом надо помнить. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lenaperminova

Елена Перминова — модель, муза 62-летнего миллиардера Александра Лебедева, с которым растит четырёх детей, и просто обычная женщина. Наблюдая за Леной через призму фильтров в социальных сетях, кажется, что и в жизни она идеальна. Но нет, это не так. Перминова специально опубликовала фото, на котором отчётливо виден целлюлит, чтобы доказать: она такая же, как и все остальные. Стесняться или стыдиться из-за несовершенств кожи модель не собирается.

Оксана Самойлова без фотошопа

Слева — Оксана Самойлова позирует в компании супруга Джигана. Справа тоже позирует — с мужем и старшей дочкой Ариелой, но животик подобрать забыла. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова, жена Джигана, обожает красоваться на фото и видео, хвастаясь точёной фигурой. То наденет полностью облегающее боди, как у Ирины Шейк, то устроит милую фотосессию на фоне слонов в объятиях мужа, предварительно нарядившись и выбрав наиболее выгодную для себя позу. А в реальности, как потом оказывается, даже у Оксаны Самойловой есть животик: посмотрите на правое фото. А ещё на снимке видны кривоватые губы и выдающаяся из-под бюста купальника грудь. Так что комплексовать обычным женщинам точно не стоит, ведь и звёзды не без греха живота.

Алла Пугачёва без косметики

Алла Пугачёва для своих 73 выглядит отлично, но надо помнить, что Примадонна не брезговала обращаться к профессионалам, когда дело касалось внешности. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

С одной стороны, в 70+ быть такой стройной и невероятно привлекательной может позволить себе только Примадонна российской эстрады. С другой, на вот таких снимках очень даже хорошо видно, как возраст берёт своё. Да, слева Алла Пугачёва выглядит молодо и красиво, словно ей всего 40. А вот справа — уже понятно, что певице давно за 60. Дряблая кожа, потерявшая упругость в районе шеи, рук и зоны декольте, очень выдаёт возраст звезды.

Яна Рудковская без фотошопа

Яна Рудковская — известная любительница фильтров и улучшайзинга себя при помощи специальных программ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial