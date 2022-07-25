"Предвзятая чушь": Британцы отказались платить за Евровидение вместо Украины

Проведение музыкального конкурса Евровидение-2023 в Великобритании обернётся большими расходами, которые выглядят неуместно в текущих экономических условиях. Такого мнения придерживаются британцы, которые возмутились решением перенести мероприятие с Украины, которая победила в 2022 году, но не сможет принять конкурс у себя в стране. Негодование они выразили в комментариях газеты Daily Express.

"Как налогоплательщик, я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь", — сказал один из комментаторов.

"Конечно, Би-би-си рада поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!" — заявил другой пользователь.

Ещё один юзер подчеркнул, что телекомпания финансируется налогоплательщиками и в таком случае было бы логично спросить, хотят ли они платить за проведение Евровидения в Британии. Он отметил, что из-за стоимости этого "потрёпанного позора" придётся пожертвовать другими программами.

"Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023-м, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" — предположил комментатор.

"Вот и причина сэкономить электроэнергию и выключить телевизор!" — сыронизировал другой пользователь.