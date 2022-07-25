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25 июля, 13:32

Лавров заявил, что ракеты "Гарпун" больше не представляют угрозы для РФ

Лавров: После удара по военной части порта Одессы "Гарпуны" не представляют угрозы для РФ

После удара Вооружённых сил России по военной инфраструктуре в порту Одессы противокорабельные крылатые ракеты HARPOON ("Гарпун") больше не представляют угрозы для нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Республику Конго.

"Целями этими (удара. — Прим. Лайфа) являлся боевой катер Военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокарабельные ракеты "Гарпун". Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют", — сказал глава МИД России.

Лавров также подчеркнул, что зерновые терминалы порта в Одессе находятся на значительном отдалении от военной части. И никаких препятствий для того, чтобы начался процесс доставки зерна заказчикам, нет, добавил он.

Лавров: В сделке по зерну нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию

Лавров: В сделке по зерну нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию

Напомним, ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.

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ТАСС / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Wendy Arauz

Варвара Романова

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