Лавров заявил, что ракеты "Гарпун" больше не представляют угрозы для РФ

После удара Вооружённых сил России по военной инфраструктуре в порту Одессы противокорабельные крылатые ракеты HARPOON ("Гарпун") больше не представляют угрозы для нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Республику Конго.

"Целями этими (удара. — Прим. Лайфа) являлся боевой катер Военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокарабельные ракеты "Гарпун". Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют", — сказал глава МИД России.

Лавров также подчеркнул, что зерновые терминалы порта в Одессе находятся на значительном отдалении от военной части. И никаких препятствий для того, чтобы начался процесс доставки зерна заказчикам, нет, добавил он.