"Речь об уважении к нашему хоккею": "Спартак" возмутился переходом не соблюдающего контракт игрока в немецкий клуб
"Спартак" надеется на поддержку КХЛ и ФХР в контрактном споре с хоккеистом Индрашисом
Московский "Спартак" возмущён переходом хоккеиста сборной Латвии Микса Индрашиса в немецкий "Швеннингер Уайлд Уингз" при наличии действующего контракта с российским клубом. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу красно-синих.
"Спартак" возмущён новостями, что Микс Индрашис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между "Спартаком" и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Микс Индрашис подписал контракт со "Спартаком". Позднее сам хоккеист опроверг данную информацию, а в сборной Латвии заявили, что могут отказаться от его услуг из-за перехода в стан красно-белых.
В прошлом сезоне Индрашис провёл в КХЛ 46 матчей за подмосковный "Витязь" и владивостокский "Адмирал". В составе сборной Латвии он играл на девяти чемпионатах мира и на Олимпиаде-2022 в Пекине.
ХК "Швеннингер Уайлд Уингз"