"Речь об уважении к нашему хоккею": "Спартак" возмутился переходом не соблюдающего контракт игрока в немецкий клуб

Московский "Спартак" возмущён переходом хоккеиста сборной Латвии Микса Индрашиса в немецкий "Швеннингер Уайлд Уингз" при наличии действующего контракта с российским клубом. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу красно-синих.

"Спартак" возмущён новостями, что Микс Индрашис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между "Спартаком" и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР", — говорится в сообщении.