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25 июля, 13:31

"Речь об уважении к нашему хоккею": "Спартак" возмутился переходом не соблюдающего контракт игрока в немецкий клуб

"Спартак" надеется на поддержку КХЛ и ФХР в контрактном споре с хоккеистом Индрашисом

Московский "Спартак" возмущён переходом хоккеиста сборной Латвии Микса Индрашиса в немецкий "Швеннингер Уайлд Уингз" при наличии действующего контракта с российским клубом. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу красно-синих.

"Спартак" возмущён новостями, что Микс Индрашис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между "Спартаком" и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР", — говорится в сообщении.

Латышский хоккеист Индрашис будет играть в Германии, несмотря на контракт со "Спартаком"

Латышский хоккеист Индрашис будет играть в Германии, несмотря на контракт со "Спартаком"

Ранее Лайф сообщал, что Микс Индрашис подписал контракт со "Спартаком". Позднее сам хоккеист опроверг данную информацию, а в сборной Латвии заявили, что могут отказаться от его услуг из-за перехода в стан красно-белых.

В прошлом сезоне Индрашис провёл в КХЛ 46 матчей за подмосковный "Витязь" и владивостокский "Адмирал". В составе сборной Латвии он играл на девяти чемпионатах мира и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Обложка ©

ХК "Швеннингер Уайлд Уингз"

Роман Фейгин

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