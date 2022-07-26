Этим 7 фразам во время секса ни в коем случае нельзя верить

Эксперт по половым отношениям Трэйси Кокс открывает глаза тем, кто во время секса готов поверить в любую чушь. И приводит примеры типичных фраз, которые стоит пропустить мимо ушей, находясь в постели.

"Я недавно проверялся(лась)"

Кадр © "Распутник". Режиссёр Лоуренс Данмор, сценарист Стивен Джеффрис / "Кинопоиск"

Когда вы начинаете половую жизнь с новым партнёром, лучше не стесняться и сразу попросить его сделать тест на те самые заболевания. В норме каждый взрослый человек, у которого есть регулярный секс, должен проверяться хотя бы раз в год. Но на самом деле так никто не делает, к врачам обращаются только с симптомами. Поэтому стоит отнестись к этому пункту максимально серьёзно. И всегда использовать презервативы.

"Я не могу кончить в презервативе"

Кадр © "Твои, мои и наши". Режиссёр Раджа Госнелл, сценаристы Рон Берч, Дэвид Кидд, Мелвилл Шэвелсон, Морт Лачман, Мэдлин Дэвис, Боб Кэрролл – младший / "Кинопоиск"

А это избитая фраза из арсенала мужчин. И она не имеет под собой никаких оснований. В такое можно было бы поверить 20 лет назад, но производители кондомов неустанно совершенствуют технологии, и сейчас секс в презервативе может доставить не менее яркие ощущения, чем без него.

"Обычно я так не поступаю"

Кадр © "Девушка по вызову". Режиссёр Стивен Содерберг, сценаристы Дэвид Левин, Брайан Коппельман / "Кинопоиск"

А эта фраза — из уже порядком заезженных женских сценариев. Она произносится, когда партнёрша хочет оправдаться за то, что слишком быстро согласилась. Впрочем, комментарии тут излишни, потому что поверить в такое заявление может только чемпион мира по наивности.

"Я не смотрю порно"

Кадр © "Страсти Дон Жуана". Режиссёр Джозеф Гордон-Левитт, сценарий Джозеф Гордон-Левитт / "Кинопоиск"

Исследования показывают, что большинство мужчин регулярно смотрят порно. Да и женщины составляют 25% пользователей PornHub — самого популярного ресурса с откровенными видео. Другое дело, что кто-то может раз в день зайти туда на пять минут, а кто-то часами залипать на чужой секс. В любом случае стесняться тут нечего. А скрывать любовь к клубничке от партнёра тем более не имеет смысла.

"Со мной никогда такого не было"

Кадр © "Американский пирог". Режиссёры Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц / "Кинопоиск"

Сколько раз девушки слышали эту фразу во время первого секса с новым партнёром... Обычно она звучит в случае преждевременного семяизвержения или слабой эрекции. И хотя это норма для начального этапа свежих отношений, мужчины не хотят выглядеть слабаками и из раза в раз повторяют одно и то же, как мантру.

"Я точно знаю, когда девушка испытывает оргазм"

Кадр © "Необратимость". Режиссёр Гаспар Ноэ, сценарий Гаспар Ноэ / "Кинопоиск"

Ни один мужчина не может точно определить, когда девушка на самом деле достигла вершины блаженства, а когда сымитировала оргазм, чтобы не обидеть партнёра. Поэтому вместо пустого бахвальства лучше взять на вооружение чуткость и уточнить у пассии, что действительно доставляет ей удовольствие, а чего желательно избегать.

"Это нельзя считать изменой, потому что я был(а) пьян(а)"

Кадр © "Ромовый дневник". Режиссёр Брюс Робинсон, сценаристы Брюс Робинсон, Хантер С. Томпсон / "Кинопоиск"