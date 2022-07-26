Этим 7 фразам во время секса ни в коем случае нельзя верить
Постель так затуманивает разум, что начинаешь принимать за чистую монету даже самые откровенные небылицы.
Эксперт по половым отношениям Трэйси Кокс открывает глаза тем, кто во время секса готов поверить в любую чушь. И приводит примеры типичных фраз, которые стоит пропустить мимо ушей, находясь в постели.
"Я недавно проверялся(лась)"
Кадр © "Распутник". Режиссёр Лоуренс Данмор, сценарист Стивен Джеффрис / "Кинопоиск"
Когда вы начинаете половую жизнь с новым партнёром, лучше не стесняться и сразу попросить его сделать тест на те самые заболевания. В норме каждый взрослый человек, у которого есть регулярный секс, должен проверяться хотя бы раз в год. Но на самом деле так никто не делает, к врачам обращаются только с симптомами. Поэтому стоит отнестись к этому пункту максимально серьёзно. И всегда использовать презервативы.
"Я не могу кончить в презервативе"
Кадр © "Твои, мои и наши". Режиссёр Раджа Госнелл, сценаристы Рон Берч, Дэвид Кидд, Мелвилл Шэвелсон, Морт Лачман, Мэдлин Дэвис, Боб Кэрролл – младший / "Кинопоиск"
А это избитая фраза из арсенала мужчин. И она не имеет под собой никаких оснований. В такое можно было бы поверить 20 лет назад, но производители кондомов неустанно совершенствуют технологии, и сейчас секс в презервативе может доставить не менее яркие ощущения, чем без него.
"Обычно я так не поступаю"
Кадр © "Девушка по вызову". Режиссёр Стивен Содерберг, сценаристы Дэвид Левин, Брайан Коппельман / "Кинопоиск"
А эта фраза — из уже порядком заезженных женских сценариев. Она произносится, когда партнёрша хочет оправдаться за то, что слишком быстро согласилась. Впрочем, комментарии тут излишни, потому что поверить в такое заявление может только чемпион мира по наивности.
"Я не смотрю порно"
Кадр © "Страсти Дон Жуана". Режиссёр Джозеф Гордон-Левитт, сценарий Джозеф Гордон-Левитт / "Кинопоиск"
Исследования показывают, что большинство мужчин регулярно смотрят порно. Да и женщины составляют 25% пользователей PornHub — самого популярного ресурса с откровенными видео. Другое дело, что кто-то может раз в день зайти туда на пять минут, а кто-то часами залипать на чужой секс. В любом случае стесняться тут нечего. А скрывать любовь к клубничке от партнёра тем более не имеет смысла.
"Со мной никогда такого не было"
Кадр © "Американский пирог". Режиссёры Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц / "Кинопоиск"
Сколько раз девушки слышали эту фразу во время первого секса с новым партнёром... Обычно она звучит в случае преждевременного семяизвержения или слабой эрекции. И хотя это норма для начального этапа свежих отношений, мужчины не хотят выглядеть слабаками и из раза в раз повторяют одно и то же, как мантру.
"Я точно знаю, когда девушка испытывает оргазм"
Кадр © "Необратимость". Режиссёр Гаспар Ноэ, сценарий Гаспар Ноэ / "Кинопоиск"
Ни один мужчина не может точно определить, когда девушка на самом деле достигла вершины блаженства, а когда сымитировала оргазм, чтобы не обидеть партнёра. Поэтому вместо пустого бахвальства лучше взять на вооружение чуткость и уточнить у пассии, что действительно доставляет ей удовольствие, а чего желательно избегать.
"Это нельзя считать изменой, потому что я был(а) пьян(а)"
Кадр © "Ромовый дневник". Режиссёр Брюс Робинсон, сценаристы Брюс Робинсон, Хантер С. Томпсон / "Кинопоиск"
Эта фраза — вершина "постельной лжи", потому что изначально лишена всякого смысла. Секс на стороне — всегда выбор человека, и неважно, что ему предшествовало, отмечает Трейси в колонке для MailOnline. В общем, алкогольное опьянение — это никакое не оправдание, а лишь попытка уйти от ответственности, спрятав голову в песок.
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"Девушка по вызову". Режиссёр Стивен Содерберг, сценаристы Дэвид Левин, Брайан Коппельман / "Кинопоиск"