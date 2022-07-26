В "Сочи" опровергли конфликт Нобоа с главным тренером

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что у главного тренера Вадима Гаранина нет конфликта с одним из лидеров клуба — Кристианом Нобоа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Во вторник 37-летний эквадорский футболист выразил недовольство своим игровым временем. За комментариями он посоветовал обратиться к Гаранину.

"Нобоа готовится играть. У него и Гаранина нет конфликта", — сказал Ротенберг.

По итогам минувшего сезона РФС назвал Нобоа лучшим футболистом России. 37-летний хавбек появился на поле в 29 матчах во всех турнирах, отметившись в них десятью голами и девятью результативными передачами. Вместе с командой он впервые в истории стал серебряным призёром РПЛ.