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26 июля, 12:31

В "Сочи" опровергли конфликт Нобоа с главным тренером

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что у главного тренера Вадима Гаранина нет конфликта с одним из лидеров клуба — Кристианом Нобоа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Во вторник 37-летний эквадорский футболист выразил недовольство своим игровым временем. За комментариями он посоветовал обратиться к Гаранину.

"Нобоа готовится играть. У него и Гаранина нет конфликта", сказал Ротенберг.

Лучший футболист прошлого сезона Нобоа может вернуться в "Зенит"

Лучший футболист прошлого сезона Нобоа может вернуться в "Зенит"

По итогам минувшего сезона РФС назвал Нобоа лучшим футболистом России. 37-летний хавбек появился на поле в 29 матчах во всех турнирах, отметившись в них десятью голами и девятью результативными передачами. Вместе с командой он впервые в истории стал серебряным призёром РПЛ.

Нобоа играет за "Сочи" с 2019 года. Эквадорец также выступал в России за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов" и петербургский "Зенит".

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ФК "Сочи"

Роман Фейгин

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