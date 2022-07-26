Госдума уже осенью может принять законопроект, разрешающий фудшеринг
Госдума РФ осенью может принять предложенный "Единой Россией" законопроект, разрешающий фудшеринг. Об этом сообщил председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелёв.
"Законопроект о передаче товаров и продуктов благотворительным организациям. Недавно Минпромторг поддержал этот законопроект. Думаю, что в осеннюю сессию [Госдумы] мы его примем", — сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске.
В ноябре 2021 года единороссы разработали законопроект о так называемом фудшеринге. Нововведение позволит магазинам не утилизировать просроченные товары, а до истечения срока годности передавать их в благотворительные организации. Они и сейчас могут делать это, но в таком случае требуется платить НДС, поэтому ликвидировать продукты становится выгоднее. После принятия закона не надо будет платить налог.
А ранее Лайф сообщал, что россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку. С соответствующим предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился депутат ГД Василий Власов.
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