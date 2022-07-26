Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 15:36

Госдума уже осенью может принять законопроект, разрешающий фудшеринг

Госдума РФ осенью может принять предложенный "Единой Россией" законопроект, разрешающий фудшеринг. Об этом сообщил председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелёв.

"Законопроект о передаче товаров и продуктов благотворительным организациям. Недавно Минпромторг поддержал этот законопроект. Думаю, что в осеннюю сессию [Госдумы] мы его примем", — сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске.

В ноябре 2021 года единороссы разработали законопроект о так называемом фудшеринге. Нововведение позволит магазинам не утилизировать просроченные товары, а до истечения срока годности передавать их в благотворительные организации. Они и сейчас могут делать это, но в таком случае требуется платить НДС, поэтому ликвидировать продукты становится выгоднее. После принятия закона не надо будет платить налог.

Специалист рассказал, что делать с "просрочкой" при доставке еды
Специалист рассказал, что делать с "просрочкой" при доставке еды

А ранее Лайф сообщал, что россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку. С соответствующим предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился депутат ГД Василий Власов.

BannerImage

Pixabay

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar