Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 11 июля

Курс доллара на Мосбирже к концу вторника впервые за последние две недели превысил 60 рублей. Евро же впервые за тот же период преодолел отметку в 61 рубль, следует из данных торгов.

На 18:24 по московскому времени доллар вырос на 3,73%, до 60,27 руб. Европейская платёжная единица к 18:24 поднималась до 61,21 руб. (+3,48%).