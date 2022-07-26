Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 11 июля
Доллар на Мосбирже впервые с 11 июля превысил 60 рублей
Курс доллара на Мосбирже к концу вторника впервые за последние две недели превысил 60 рублей. Евро же впервые за тот же период преодолел отметку в 61 рубль, следует из данных торгов.
На 18:24 по московскому времени доллар вырос на 3,73%, до 60,27 руб. Европейская платёжная единица к 18:24 поднималась до 61,21 руб. (+3,48%).
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Эксперты считают, что "прыжки" доллара по отношению к рублю могут прекратиться к осени. При этом в беседе с Лайфом экономист и предприниматель Пётр Заборцев не исключил, что российская национальная валюта может постепенно сдавать позиции перед американской до конца текущего года.
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