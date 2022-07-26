Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Впервые с 8 марта биржевая цена газа в Европе в ходе закрытия сегодняшних торгов превысила отметку в 2200 долларов за одну тысячу кубометров — на фоне ситуации с "Северным потоком". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.