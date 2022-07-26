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26 июля, 16:35

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе впервые с начала марта превысила $2200 за 1 тысячу кубометров

Впервые с 8 марта биржевая цена газа в Европе в ходе закрытия сегодняшних торгов превысила отметку в 2200 долларов за одну тысячу кубометров — на фоне ситуации с "Северным потоком". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2239 долларов за тысячу кубометров, или 214,005 евро за МВт*ч. Общий рост стоимости газа за день превысил 21%.

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Напомним, 25 июля стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей и продолжает расти.

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Медиатека "Газпрома"

Григорий Воронцов

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