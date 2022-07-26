Аналитик объяснил, почему ЕС не получит докризисных цен на газ, даже если ослабит санкции

Западная Европа сильно зависит от российского газа, поэтому к осени ЕС будет вынужден ослабить санкции. Однако этот шаг всё равно не поможет европейцам вернуть цены на желаемый докризисный уровень. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Возврат поставок снизит цены, само собой, но говорить о том, что они вернутся к докризисным показателям, не приходится. Они уже будут, к сожалению, на уровне, ставшем привычным для потребителя, в районе 1500 долларов за тысячу кубометров. Европейская экономика с трудом, но переваривает их", — сказал эксперт, отметив, что цены формируются исключительно по законам рынка.