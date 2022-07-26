Аналитик объяснил, почему ЕС не получит докризисных цен на газ, даже если ослабит санкции
Аналитик Беляев: Возобновление поставок газа в ЕС не опустит цены до докризисного уровня
Западная Европа сильно зависит от российского газа, поэтому к осени ЕС будет вынужден ослабить санкции. Однако этот шаг всё равно не поможет европейцам вернуть цены на желаемый докризисный уровень. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Возврат поставок снизит цены, само собой, но говорить о том, что они вернутся к докризисным показателям, не приходится. Они уже будут, к сожалению, на уровне, ставшем привычным для потребителя, в районе 1500 долларов за тысячу кубометров. Европейская экономика с трудом, но переваривает их", — сказал эксперт, отметив, что цены формируются исключительно по законам рынка.
Настаивая на продлении антироссийских ограничений, но не имея альтернативы российскому газу, европейцы только ускоряют энергетический кризис, о котором по мере приближения всё чаще говорит весь мир. По мнению Беляева, шансов пережить ближайшую зиму без поставок топлива из РФ у Западной Европы попросту нет и не предвидится. В связи с этим европейским политикам следует уже сейчас предпринимать какие-то действия для спасения своих же граждан.
Сегодня, 26 июля, цена топлива в Европе превысила отметку в две тысячи долларов: стоимость на Лондонской бирже ICE достигала 2036 долларов, что сейчас эквивалентно 2007 евро. При этом ранее страны ЕС согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок российского газа.
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