Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму и пригласил участников "Операции Z" на концерты
Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Обложка © Telegram-канал "Крым 24"
Знаменитый российский певец Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Кадры показывает телеграм-канал "Крым 24".
Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Видео © Telegram-канал "Крым 24"
Народный артист России также пригласил военнослужащих, восстанавливающих здоровье в санаториях Крыма, на свои концерты, которые пройдут в Феодосии (26 июля) и в Ялте (27 июля). Отметим, что пару дней назад певец записал обращение к фанатам.
"Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", — сказал Киркоров в ролике.
Ранее Лайф рассказывал, что актёр Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале. В ходе общения с военнослужащими артист пожелал всем раненным в бою скорейшего выздоровления, выразил им слова поддержки и поделился воспоминаниями о своей службе в Воздушно-десантных войсках ВС СССР.