Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму и пригласил участников "Операции Z" на концерты

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Кадры показывает телеграм-канал "Крым 24".

Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Видео © Telegram-канал "Крым 24"

Народный артист России также пригласил военнослужащих, восстанавливающих здоровье в санаториях Крыма, на свои концерты, которые пройдут в Феодосии (26 июля) и в Ялте (27 июля). Отметим, что пару дней назад певец записал обращение к фанатам.

"Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", — сказал Киркоров в ролике.