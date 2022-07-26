НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 13:53
3600

Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму и пригласил участников "Операции Z" на концерты

<p>Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/tvcrimea24/33430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Крым 24"</a></p>

Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Обложка © Telegram-канал "Крым 24"

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Кадры показывает телеграм-канал "Крым 24".

Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Видео © Telegram-канал "Крым 24"

Народный артист России также пригласил военнослужащих, восстанавливающих здоровье в санаториях Крыма, на свои концерты, которые пройдут в Феодосии (26 июля) и в Ялте (27 июля). Отметим, что пару дней назад певец записал обращение к фанатам.

"Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", — сказал Киркоров в ролике.

Безруков спел песни Высоцкого и "Любэ" для участников "Операции Z" в госпитале в Новосибирске

Безруков спел песни Высоцкого и "Любэ" для участников "Операции Z" в госпитале в Новосибирске

Ранее Лайф рассказывал, что актёр Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале. В ходе общения с военнослужащими артист пожелал всем раненным в бою скорейшего выздоровления, выразил им слова поддержки и поделился воспоминаниями о своей службе в Воздушно-десантных войсках ВС СССР.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров