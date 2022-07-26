В России предлагают блокировать призывы к сбору денег на нужды противника без решения суда

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ввести внесудебную блокировку публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях СВО. Соответствующую поправку, по его мнению, необходимо добавить в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Любые попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны пресекаться. Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам", — приводятся слова депутата в телеграм-канале комитета.

Пискарёв подчеркнул, что такое недопустимо. По его мнению, в подобных ситуациях должен действовать механизм, аналогичный тому, который работает при попытках финансирования терроризма.