В России предлагают блокировать призывы к сбору денег на нужды противника без решения суда
Депутат Пискарёв предложил без суда блокировать призывы к сбору средств для противника
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ввести внесудебную блокировку публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях СВО. Соответствующую поправку, по его мнению, необходимо добавить в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
"Любые попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны пресекаться. Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам", — приводятся слова депутата в телеграм-канале комитета.
Пискарёв подчеркнул, что такое недопустимо. По его мнению, в подобных ситуациях должен действовать механизм, аналогичный тому, который работает при попытках финансирования терроризма.
Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили о мошенниках, собирающих деньги под видом проекта "Всё для Победы!". Ложные сообщения о сборе средств уже распространяли от имени военкора Первого канала Ирины Куксенковой.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда