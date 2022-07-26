Бывший спортивный директор "Спартака" опроверг слухи о возвращении в ПСЖ

Бывший спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани опроверг информацию о своём назначении в ПСЖ. Об этом он заявил РИА "Новости" .

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что Лука Каттани вернулся в ПСЖ, где занял пост спортивного директора академии клуба. Напомним, до этого итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора "Спартака", который занимал с конца прошлого года.