Бывший спортивный директор "Спартака" опроверг слухи о возвращении в ПСЖ
Бывший спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани опроверг информацию о своём назначении в ПСЖ. Об этом он заявил РИА "Новости".
"Это неправда", — заметил Каттани.
Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что Лука Каттани вернулся в ПСЖ, где занял пост спортивного директора академии клуба. Напомним, до этого итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора "Спартака", который занимал с конца прошлого года.
ФК "Спартак-Москва"