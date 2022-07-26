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26 июля, 13:33

Бывший спортивный директор "Спартака" опроверг слухи о возвращении в ПСЖ

Бывший спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани опроверг информацию о своём назначении в ПСЖ. Об этом он заявил РИА "Новости".

"Это неправда", заметил Каттани.

Гендиректор "Спартака" связал уход Каттани с усталостью

Гендиректор "Спартака" связал уход Каттани с усталостью

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что Лука Каттани вернулся в ПСЖ, где занял пост спортивного директора академии клуба. Напомним, до этого итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора "Спартака", который занимал с конца прошлого года.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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