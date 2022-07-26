"Заядлый правонарушитель": Штраф ФАС в отношении Google назвали "абсолютно предсказуемым"

Управляющий партнёр юридической фирмы Art de Lex Дмитрий Магоня назвал "абсолютно предсказуемым" штраф, который ФАС наложила на Google из-за "Ютуба". Как отметил эксперт в беседе с Лайфом, американская корпорация уже давно встала на путь заядлого нарушителя российских законов.

Собеседник напомнил, что YouTube, пользуясь своим доминирующим положением на рынке видеохостинга, успел отметиться в России неоправданной и противозаконной блокировкой аккаунтов отечественных СМИ и блогеров. И, к сожалению, ситуация с каждым днём только ухудшается.

"Блокировки Google-аккаунтов и YouTube-каналов всё чаще становятся произвольными и всё больше принимают форму цензуры. Google выбирает путь заядлого правонарушителя. <...> Произвольная, ничем не обоснованная блокировка и есть политика двойных стандартов. Такой подход противоречит не только закону, но и собственному пользовательскому соглашению Google, что и установил ФАС", — резюмировал Магоня.