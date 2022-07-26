Медведев призвал создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликта

В России необходимо создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как он заметил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, необходимо "вычищать всякие бюрократические наросты" не только по проблемам беженцев и переселенцев, но и вообще в целом в государственной машине.

"В этом контексте правильно было бы создать единый центр, может быть, назвать его штабом, надо подумать, по работе с теми людьми, которые эвакуированы из зон конфликта", — сказал Медведев.

Кроме того, по его мнению, необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции. Об этом неоднократно говорилось, напомнил зампред Совбеза, но в этом вопросе тоже не всё благополучно.