Медведев заявил о возможном продлении сроков размещения беженцев из Донбасса в РФ

Сроки размещения эвакуированных из Донбасса и с Украины в России при необходимости продлят. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с беженцами в Ростовской области.

"Продлевать будем, конечно. Другого варианта нет", — так Медведев ответил на вопрос, что будет со сроком размещения людей, если спецоперация не завершится к сентябрю.