Медведев заявил о возможном продлении сроков размещения беженцев из Донбасса в РФ
Сроки размещения эвакуированных из Донбасса и с Украины в России при необходимости продлят. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с беженцами в Ростовской области.
"Продлевать будем, конечно. Другого варианта нет", — так Медведев ответил на вопрос, что будет со сроком размещения людей, если спецоперация не завершится к сентябрю.
По его словам, будут решаться и все появляющиеся в связи с этим вопросы — "и школьные, и все остальные".
Напомним, ранее Лайф писал, что Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины. В ходе общения зампред Совбеза заявил, что все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, будут выполнены так, чтобы в результате жители Донбасса чувствовали мир и покой.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL