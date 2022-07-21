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Опубликовано 21 июля 2022, 12:48

Медведев заявил о возможном продлении сроков размещения беженцев из Донбасса в РФ

Сроки размещения эвакуированных из Донбасса и с Украины в России при необходимости продлят. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с беженцами в Ростовской области.

"Продлевать будем, конечно. Другого варианта нет", — так Медведев ответил на вопрос, что будет со сроком размещения людей, если спецоперация не завершится к сентябрю.

По его словам, будут решаться и все появляющиеся в связи с этим вопросы — "и школьные, и все остальные".

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Напомним, ранее Лайф писал, что Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины. В ходе общения зампред Совбеза заявил, что все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, будут выполнены так, чтобы в результате жители Донбасса чувствовали мир и покой.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Александра Вишнякова
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