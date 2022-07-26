Песков подтвердил Лайфу, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Лайфу, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа.
Напомним, агентство Anadolu сегодня сообщило, что Эрдоган собирается с визитом в Россию, где проведёт переговоры с российским коллегой. Предполагается, что в повестке у лидеров будет тема Украины, а также соглашения по "зерновому коридору".
А ранее Эрдоган осудил отношение западных политиков к Владимиру Путину. По словам турецкого лидера, они ведут себя неподобающе.
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ТАСС / Владимир Смирнов