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26 июля, 13:28

Песков подтвердил Лайфу, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Лайфу, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа.

Напомним, агентство Anadolu сегодня сообщило, что Эрдоган собирается с визитом в Россию, где проведёт переговоры с российским коллегой. Предполагается, что в повестке у лидеров будет тема Украины, а также соглашения по "зерновому коридору".

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А ранее Эрдоган осудил отношение западных политиков к Владимиру Путину. По словам турецкого лидера, они ведут себя неподобающе.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Юнашев

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