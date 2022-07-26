НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 13:10

СМИ узнали дату визита Эрдогана в Россию

Anadolu: Эрдоган проведёт переговоры с Путиным в Сочи 5 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается с визитом в Россию. По данным агентства Anadolu, 5 августа он может посетить Сочи, где проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В повестке дня предстоящего визита — тема конфликта между Россией и Украиной. Ожидается, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору", — говорится в сообщении агентства.

СМИ уточняет, что визит будет однодневным.

Боль НАТО : Как США собираются избавиться от Эрдогана, который полезен России

Боль НАТО : Как США собираются избавиться от Эрдогана, который полезен России

А ранее Эрдоган осудил отношение западных политиков к Владимиру Путину. По словам турецкого лидера, они ведут себя неподобающе.

Обложка ©

ТАСС / Савостьянов Сергей

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров