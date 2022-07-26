СМИ узнали дату визита Эрдогана в Россию
Anadolu: Эрдоган проведёт переговоры с Путиным в Сочи 5 августа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается с визитом в Россию. По данным агентства Anadolu, 5 августа он может посетить Сочи, где проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"В повестке дня предстоящего визита — тема конфликта между Россией и Украиной. Ожидается, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору", — говорится в сообщении агентства.
СМИ уточняет, что визит будет однодневным.
А ранее Эрдоган осудил отношение западных политиков к Владимиру Путину. По словам турецкого лидера, они ведут себя неподобающе.
ТАСС / Савостьянов Сергей