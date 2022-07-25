Как США собираются избавиться от Эрдогана, который полезен России Журналист Сергей Долгов — о том, как долго глава Турции будет сотрудничать с Россией и противостоять Западу и почему скоро его могут сместить. 34107 34107 Фото © Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency via Getty Images

Козырный президент

"Головная боль Байдена". Именно так The New York Times назвала главу Турции Реджепа Эрдогана. Газета несколько ошиблась: Эрдоган является головной болью не только для Джозефа Байдена, но и для США, а также для всего западного мира.

Дело в том, что Реджеп Эрдоган стал постоянным нарушителем "партийной дисциплины". С момента своего прихода к власти в 2002–2003 годах турецкий лидер регулярно игнорировал такие понятия, как "единство Запада", и нарушал американскую волю там, где она шла поперёк турецким национальным интересам. Первым его демонстративным жестом стал отказ в 2003 году предоставить территорию для вторжения американской армии в Северный Ирак, а крайним (но отнюдь не последним) является нынешнее игнорирование Анкарой американских полупросьб-полууказаний не начинать очередную военную операцию против сирийских курдов.

Для некоторых российских экспертов, верящих во всемогущество США, подобное поведение турецкого enfant terrible является разрывом шаблонов. На самом же деле Реджеп Эрдоган просто очень грамотно разыгрывает свои козыри.

Первый козырь — это размер, который в этом случае имеет значение. Да, в Европе есть и другие "бунтари", например премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отказывается подчиняться указаниям со стороны Брюсселя. Однако его Венгрия слишком мала и слаба, поэтому Виктор Орбан может активно возражать слабовольным немцам, французам и евробюрократам, но при этом не рискует вступать в прямую конфронтацию с Соединёнными Штатами. Турция — совершенно иное дело. Страна является форпостом НАТО на Ближнем Востоке и на Кавказе. Страна является важнейшим транзитным хабом и, по сути, единственным альтернативным России мостиком между Европой и Востоком. Наконец, у страны одна из крупнейших армий в НАТО. Поэтому ссориться на ровном месте с Турцией Соединённые Штаты не хотят, предпочитая договариваться. Особенно после того, как попытка решить проблему Эрдогана силой — то есть через переворот в июле 2016 года — провалилась.

Второй козырь — это географическое положение. Турция не просто находится на перекрестии торговых, цивилизационных и (учитывая ситуацию с беженцами на Ближнем Востоке и страх перед их новым наплывом в Европе) мигрантских потоков, она ещё и расположена рядом с двумя враждебными коллективному Западу центрами силы — Россией и Ираном. Так что вместо того, чтобы играть роль наконечника западного копья (каковую по глупости своей играет Украина) и наживать врагов, Турция пытается балансировать между этими центрами силы. Поддерживать отношения и с США, и с ЕС, и с Ираном, и с Россией. В итоге те же американцы боятся, что если они слишком сильно надавят на Эрдогана, то лишь толкнут Анкару в объятия Москвы и Тегерана. Аналогично схема действует и в отношении России с Ираном: если они будут требовать от турецкого лидера слишком много (например, не проводить операцию в Сирии или отказаться от сотрудничества с режимом Владимира Зеленского), то это может качнуть Эрдогана в сторону большего соблюдения американских хотелок.

Наконец, третий козырь — это турецкое население. Реджеп Тайип Эрдоган с его исламистской повесткой, неоосманскими амбициями и имиджем победителя, который постоянно унижает европейцев (вспомнить хотя бы историю, когда Эрдоган заставил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля выбирать, кто из них двоих сядет на кресло рядом с Эрдоганом, а кто вдалеке сбоку, на диванчике), пользуется большой популярностью в Турции. И эта популярность была укреплена массовой зачисткой, которая прошла в турецких СМИ и чиновничьей среде после неудачной попытки переворота.

Лечить будут через выборы

В итоге Эрдоган практически полностью контролирует информационную и политическую ситуацию в стране. Ну и, соответственно, может вести себя как самый настоящий султан, наказывая тех "варваров", которые смеют его унизить, поднять на него голос или как-то оскорбить. Вплоть до того, что Анкара блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока из этих стран не выгонят всех курдских активистов. И даже когда Эрдогану письменно пообещали это сделать (в весьма расплывчатых формулировках, видимо, надеясь, что после вступления удастся от всех обязательств отказаться), турецкий лидер заявил, что парламент его страны не проголосует за принятие Швеции и Финляндии до тех пор, пока данные ему обещания не будут имплементированы процедурно и законодательно.

Для России, конечно, такое поведение турецкого лидера скорее выгодно. Во-первых, потому что позволяет сотрудничать с Турцией по Сирии, Кавказу и даже Украине в обход всяких американских установок (у Эрдогана, в отличие от ряда союзников России по Евразийскому союзу, не трясутся коленки от перспективы американского санкционного наката). Во-вторых, публичный бунт Турции, да ещё и успешный бунт, даёт России надежду на то, что европейские лидеры (те же немцы и французы) посмотрят на поведение Эрдогана в отношении США и зададутся вопросом: "А что, нам тоже так можно себя вести?" После чего начнут двигаться в сторону более суверенной политики. Наконец, в-третьих, чем больше головной боли у Байдена, тем меньше внимания он будет уделять России.

Вопрос в том, сколько ещё американцы будут терпеть эту головную боль и не найдут ли для неё лекарство. Да, предыдущие препараты (см. "Устроить переворот и ликвидировать Эрдогана") оказались безуспешными, поэтому, вероятно, вместо спасительной таблетки будет сделана ставка на долгосрочное лечение. В июне 2023 года в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, которые Эрдоган должен выиграть.

Проблема в том, что сейчас в Турции серьёзный экономический кризис: высокая инфляция, структурные проблемы в экономике и т.п. Президент пытается отвлечь внимание населения за счёт громких дипломатических побед (сделка с украинским зерном) и внешней угрозы (для чего организуется новая война против сирийских курдов), однако все эти методы имеют краткосрочный эффект, не решают экономических проблем, да и вообще достаточно рискованные (непонятно, сколько ресурсов и усилий потребуется турецкой армии для подавления курдов, а также как на это отреагируют сирийцы и иранцы, которые вряд ли будут в восторге от очередного вторжения Эрдогана в Сирию).

А значит, для того, чтобы лишить Эрдогана поддержки турецкого населения, нужно лишь стимулировать турецкий экономический кризис и заниматься консолидацией светской оппозиции, объединяя вокруг неё всех, кто так или иначе устал от амбициозного и своенравного президента. Вопрос лишь в том, есть ли на Западе достаточно грамотные терапевты для того, чтобы совершать это весьма тонкое и сложное долгосрочное решение.

Фото © Denis Doyle / Getty Images Почему США до сих пор не добрались до Эрдогана? 0 Переворот помог предотвратить Путин Ждут избирательной кампании – 2023 Точат ножи

Авторы Сергей Долгов