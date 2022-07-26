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26 июля, 13:24

"Пусть пишут свои санкции дальше": В Совфеде не испугались новых ограничений Британии против России

В Совфеде заявили, что санкции Британии не пугают, а сплачивают Россию

Санкции, введённые Великобританией в отношении России, не пугают, а сплачивают граждан нашей страны. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель главы международного Комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

"Неужели они (в Британии. — Прим. Лайфа) считают, что эти санкции кого-то всерьёз напугают? А самое главное, что чем больше они вводят санкций, тем сплочённее становится наш народ. У нас восемьдесят пять регионов, включите сразу остальных, которых ещё не включили, и посмотрите, будет ли эффект", — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что британцы "заигрались" с санкциями против России. По его мнению, Соединённое Королевство "стало достаточно слабым в последние десятилетия", однако "попытки насолить" нашему государству сохраняются. Джабаров отметил, что Лондону "недостойно заниматься подобной ерундой". Британия может и дальше "писать санкции", однако ограничения не напугают Россию, подчеркнул сенатор.

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Ранее Лайф писал, что Великобритания расширила санкции против РФ, добавив 42 новые позиции. Так, в список внесли глав некоторых российских регионов, главу Минюста Константина Чуйченко и британского журналиста Грэма Филлипса.

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VK / Совет Федерации

Никита Осипов

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