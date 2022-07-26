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26 июля, 13:16

Синоптик назвала дату завершения купального сезона

Синоптик Позднякова считает, что купальный сезон может продлиться до середины августа

В нынешнем году купальный сезон может продлиться до середины августа. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Вода в водохранилищах прогрелась, и я думаю, что купаться ещё можно будет. Ночи остаются пока тёплыми: 15–16 градусов. Вода в ночное время не будет быстро остывать. Поэтому, я надеюсь, купальный сезон продлится хотя бы до середины августа", — приводит её слова радио "Комсомольская правда".

Специалист уточнила, что в этом году процессы как-то запаздывают на две недели, так что можно считать, что июльская погода продержится до середины августа.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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