Синоптик назвала дату завершения купального сезона

В нынешнем году купальный сезон может продлиться до середины августа. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Вода в водохранилищах прогрелась, и я думаю, что купаться ещё можно будет. Ночи остаются пока тёплыми: 15–16 градусов. Вода в ночное время не будет быстро остывать. Поэтому, я надеюсь, купальный сезон продлится хотя бы до середины августа", — приводит её слова радио "Комсомольская правда".