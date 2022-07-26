Синоптик назвала дату завершения купального сезона
Синоптик Позднякова считает, что купальный сезон может продлиться до середины августа
В нынешнем году купальный сезон может продлиться до середины августа. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Вода в водохранилищах прогрелась, и я думаю, что купаться ещё можно будет. Ночи остаются пока тёплыми: 15–16 градусов. Вода в ночное время не будет быстро остывать. Поэтому, я надеюсь, купальный сезон продлится хотя бы до середины августа", — приводит её слова радио "Комсомольская правда".
Специалист уточнила, что в этом году процессы как-то запаздывают на две недели, так что можно считать, что июльская погода продержится до середины августа.
Ранее метеоролог Александр Шувалов дал советы, как спастись при появлении смерча. Он уточнил, что вихрь, сформировавшийся на водоёме, несёт две опасности: мощный ветер, а также столб воды.
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