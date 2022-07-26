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26 июля, 12:00

Метеоролог дал советы, как спастись при появлении смерча

Метеоролог Шувалов объяснил, что делать при возникновении смерча

При возникновении смерча важно остановиться и посмотреть, куда он движется, а затем уходить от него, но не в противоположную сторону. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Нужно остановиться на две-три минуты и посмотреть, куда движется смерч. Затем следует уходить от смерча перпендикулярно направлению его движения", — цитирует его "Вечерняя Москва".

При этом Шувалов добавил, что вихрь, сформировавшийся на водоёме, несёт две опасности: мощный ветер, способный сносить временные постройки, а также столб воды, обрушивающийся на небольшую площадь в момент угасания смерча.

Жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня

Жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня

Информация о возникновении смерчей прогнозируется за сутки, поэтому туристам важно следить за метеосводками, заметил метеоролог.

Ранее Лайф показывал, как вышедший с моря на берег смерч разнёс кафе в Краснодарском крае. Очевидцы успели разбежаться, а сотрудник заведения по счастливой случайности оказался в стороне и сорвавшиеся рольставни его не задели.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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