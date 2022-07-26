Метеоролог дал советы, как спастись при появлении смерча

При возникновении смерча важно остановиться и посмотреть, куда он движется, а затем уходить от него, но не в противоположную сторону. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Нужно остановиться на две-три минуты и посмотреть, куда движется смерч. Затем следует уходить от смерча перпендикулярно направлению его движения", — цитирует его "Вечерняя Москва".

При этом Шувалов добавил, что вихрь, сформировавшийся на водоёме, несёт две опасности: мощный ветер, способный сносить временные постройки, а также столб воды, обрушивающийся на небольшую площадь в момент угасания смерча.

Информация о возникновении смерчей прогнозируется за сутки, поэтому туристам важно следить за метеосводками, заметил метеоролог.