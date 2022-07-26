Жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня
В Геленджике из-за сильных ливней начались подтопления
В городе Геленджике Краснодарского края с самого утра идут сильные ливни, некоторые районы города подтоплены, а над морем снова засняли смерч.
Наводнение в Геленджике. Видео © Telegram / "Россия. Кубань | Новости" / "Геленджик. Происшествия"
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что из-за сильных дождей затопило как автомобильные дороги, так и пешеходные зоны. В некоторых местах вода под напором бьёт прямо из сливных стоков. Кроме того, в море у города снова засняли смерч.
Смерч в Геленджике. Видео © Telegram / "Россия. Кубань | Новости"
Лайф рассказывал, что в МЧС России оценили обстановку в Сочи после аномальных ливней. Ранее в пострадавшем от наводнения городе ввели режим ЧС на всей территории. В результате залпового ливня повреждено более 60 автомобилей, по каждому случаю составлены протоколы о ДТП. Кроме того, погиб один человек.
Скрин из видео Telegram / "Россия. Кубань | Новости"