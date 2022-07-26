Жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня

В городе Геленджике Краснодарского края с самого утра идут сильные ливни, некоторые районы города подтоплены, а над морем снова засняли смерч.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что из-за сильных дождей затопило как автомобильные дороги, так и пешеходные зоны. В некоторых местах вода под напором бьёт прямо из сливных стоков. Кроме того, в море у города снова засняли смерч.