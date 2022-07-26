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26 июля, 08:14

В России расширили список соцвыплат, которые можно получать на карту "Мир"

Правительство РФ расширило список социальных выплат, которые можно зачислять на карту платёжной системы "Мир", чтобы граждане получали средства без сбоев и задержек.

Среди этих выплат — пособия малоимущим, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от дохода семьи, а также ежегодная выплата почётным донорам. Также на карту "Мир" теперь можно получить компенсацию расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ.

"До сих пор через "Мир" можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка", — напоминает кабмин.

В России появится новый способ оплаты по картам "Мир"

В России появится новый способ оплаты по картам "Мир"

А ранее в платёжной системе рассказали, в каких странах сегодня уже принимают карты "Мир": снять деньги можно в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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