В России расширили список соцвыплат, которые можно получать на карту "Мир"

Правительство РФ расширило список социальных выплат, которые можно зачислять на карту платёжной системы "Мир", чтобы граждане получали средства без сбоев и задержек.

Среди этих выплат — пособия малоимущим, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от дохода семьи, а также ежегодная выплата почётным донорам. Также на карту "Мир" теперь можно получить компенсацию расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ.

"До сих пор через "Мир" можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка", — напоминает кабмин.