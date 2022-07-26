Казахстан с января по май поставил в ЕС рекордные объёмы угля

Казахстан с января по май поставил в Евросоюз почти в два раза больше тонн угля, чем за весь 2021 год, — около 1,5 миллиона тонн. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Eurostat.

Так, если в зимние месяцы объёмы поставок были на уровне около 140–200 тысяч тонн, то после начала специальной военной операции на Украине они выросли до 300–400 тысяч тонн ежемесячно. Тогда как в апреле — мае 2021 года экспорт угля в ЕС составлял лишь 60–70 тысяч тонн.

Большая часть энергоносителя была поставлена морским путём с остановкой в российских портах или странах Прибалтики (782 тыс. тонн), другие части направили по железной дороге (635 тыс. тонн) и автодороге в Германию (90 тыс. тонн). Согласно предположению экспертов, Астана может продолжить увеличивать продажу угля в ЕС, если не столкнётся с противодействием Москвы.

В мае Европа резко увеличила поставки ископаемого из России до 4,7 млн тонн, указывает издание, однако уже в июне случился спад. Это объясняется попыткой накопить топливо до запрета, который вступает в силу в августе.