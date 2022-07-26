Почётному императору Японии Акихито диагностировали сердечную недостаточность

У 88-летнего почётного 125-го императора Японии Акихито была диагностирована правосторонняя сердечная недостаточность. Об этом сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на управление императорского двора.

Такое заключение 24 июля сделали врачи госпиталя Университета Токио, которые проводили обследование. Сообщается, что с конца июня бывший император принимает лекарства и его состояние улучшается.

Телеканал "Фудзи" уточняет, что после рентгенографии грудной клетки специалисты обнаружили скопление жидкости в плевральной полости. После МРТ сердца они пришли к выводу, что речь идёт именно о правосторонней сердечной недостаточности.

Акихито правил с 1989 по 2019 год. Девиз его правления: Хэйсэй (Установление мира). 30 апреля 2019 года император добровольно покинул престол и удалился на покой, передав трон старшему сыну, наследному принцу Нарухито.