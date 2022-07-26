"Салават Юлаев" подписал контракт с хоккеистом "Сан-Хосе Шаркс"

Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт с нападающим клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" Александром Хмелевски. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды.

Соглашение с 23-летним американским хоккеистом рассчитано на один сезон.

В 2017 году "Сан-Хосе" выбрал Хмелевски в шестом раунде драфта под общим 185-м номером. Всего он провёл в НХЛ 24 матча, сделав десять результативных передач.