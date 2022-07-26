"Салават Юлаев" подписал контракт с хоккеистом "Сан-Хосе Шаркс"
Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт с нападающим клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" Александром Хмелевски. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды.
Соглашение с 23-летним американским хоккеистом рассчитано на один сезон.
В 2017 году "Сан-Хосе" выбрал Хмелевски в шестом раунде драфта под общим 185-м номером. Всего он провёл в НХЛ 24 матча, сделав десять результативных передач.
В составе сборной США нападающий завоевал серебро на молодёжном чемпионате мира 2019 года. С национальной командой страны он выиграл бронзу на ЧМ-2021.
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ХК "Салават Юлаев"