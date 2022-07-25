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25 июля, 14:14

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с минским "Динамо"

Минское "Динамо" подписало пробный контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею в составе сборной России Николаем Жердевым. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий выступал за словацкий клуб "Братислава Кэпиталз" в Австрийской лиге и итальянскую команду "Мерано" в Альпийской лиге.

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В КХЛ Жердев выступал за подмосковный "Атлант", казанский "Ак Барс", пражский "Лев", московский "Спартак", череповецкую "Северсталь", столичное "Динамо", "Сочи", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик" и рижское "Динамо". Всего в нашей лиге он провёл 408 матчей, в которых набрал 232 очка (79 заброшенных шайб + 153 результативные передачи).

В НХЛ Жердев выступал за клубы "Коламбус Блю Джекетс", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфия Флайерз". В 2009 и 2012 годах он в составе сборной России побеждал на чемпионатах мира.

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КХЛ

Роман Фейгин

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