Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с минским "Динамо"

Минское "Динамо" подписало пробный контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею в составе сборной России Николаем Жердевым. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий выступал за словацкий клуб "Братислава Кэпиталз" в Австрийской лиге и итальянскую команду "Мерано" в Альпийской лиге.

В КХЛ Жердев выступал за подмосковный "Атлант", казанский "Ак Барс", пражский "Лев", московский "Спартак", череповецкую "Северсталь", столичное "Динамо", "Сочи", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик" и рижское "Динамо". Всего в нашей лиге он провёл 408 матчей, в которых набрал 232 очка (79 заброшенных шайб + 153 результативные передачи).