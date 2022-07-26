Посол РФ заявил, что двусторонние отношения Москвы и Афин разрушила политика Греции
Двусторонние отношения России и Греции разрушились из-за политики Афин, между странами на данный момент нет контактов. Об этом заявил посол РФ Андрей Маслов в республике в эфире телеканала "Россия 24".
"С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считаные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что 22 июля Правительство России внесло Грецию в список недружественных стран. В соответствии с указом президента Афинам теперь будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, которые находятся на территории РФ.
Shutterstock