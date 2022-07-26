В NASA заявили, что США продолжат эксплуатировать МКС до 2030 года
США планируют продолжать эксплуатировать Международную космическую станцию до 2030 года. Об этом заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, выступая на научно-исследовательской конференции в Вашингтоне.
"У нас есть ещё целое десятилетие. <...> Мой план заключается в том, чтобы использовать её на полную вплоть до 2030 года", — сказал Монталбано.
Он отметил, что американская администрация уже одобрила планы по эксплуатации МКС специалистами NASA сроком до 2030 года.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.
Shutterstock