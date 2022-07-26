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26 июля, 13:20

В NASA заявили, что США продолжат эксплуатировать МКС до 2030 года

США планируют продолжать эксплуатировать Международную космическую станцию до 2030 года. Об этом заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, выступая на научно-исследовательской конференции в Вашингтоне.

"У нас есть ещё целое десятилетие. <...> Мой план заключается в том, чтобы использовать её на полную вплоть до 2030 года", — сказал Монталбано.

Он отметил, что американская администрация уже одобрила планы по эксплуатации МКС специалистами NASA сроком до 2030 года.

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Shutterstock

Варвара Романова

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