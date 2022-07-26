Великобритания ввела санкции против глав регионов РФ и министра юстиции

Великобритания расширила санкции против РФ, добавив 42 новые позиции. Так, в список внесли глав некоторых российских регионов, главу Минюста Константина Чуйченко и британского журналиста Грэма Филлипса.

В перечень вошли губернаторы Московской, Брянской, Курской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Свердловской областей, главы Башкирии, Чувашии — всего 29 руководителей российских регионов. Также санкции введены против главы Правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда Правительства ЛНР Владислава Кузнецова.