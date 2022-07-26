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26 июля, 10:44

Великобритания ввела санкции против глав регионов РФ и министра юстиции

Великобритания расширила санкции против РФ, добавив 42 новые позиции. Так, в список внесли глав некоторых российских регионов, главу Минюста Константина Чуйченко и британского журналиста Грэма Филлипса.

В перечень вошли губернаторы Московской, Брянской, Курской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Свердловской областей, главы Башкирии, Чувашии — всего 29 руководителей российских регионов. Также санкции введены против главы Правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда Правительства ЛНР Владислава Кузнецова.

Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", "России" и "Уральских авиалиний"

Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", "России" и "Уральских авиалиний"

Напомним, в июне власти Британии включили в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а в начале июля ограничения коснулись руководства медиагруппы NewsFront и аналитического центра News World International.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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