ФСБ в Крыму помешала петербуржцу вступить в украинский нацбатальон

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали в Крыму петербуржца, планировавшего вступить в украинские нацбаты и участвовать в боевых действиях на стороне Незалежной. Об этом ведомство заявило изданию "Крыминформ".

"Задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины", — сообщала представитель Управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

По её словам, мужчина намеревался участвовать в диверсионно-террористической деятельности против Российской армии и мирных граждан. Для этого он уволился с работы, приобрёл камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошёл ускоренный курс обучения тактической и огневой подготовки.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ "Покушение на участие в незаконном вооружённом формировании". 35-летнему петербуржцу грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.