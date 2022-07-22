ВКС РФ уничтожили ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки ДНР

ВКС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Черевковки Донецкой Народной Республики. Также подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он в ходе брифинга.

Также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, сообщили в российском оборонном ведомстве.