ВКС РФ уничтожили ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки ДНР
ВКС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Черевковки Донецкой Народной Республики. Также подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он в ходе брифинга.
Также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, сообщили в российском оборонном ведомстве.
А вчера силы истребительной авиации ВКС России уничтожили в воздухе один украинский самолёт Су-25 в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Также российские бойцы перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населённых пунктов Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ