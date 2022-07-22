Опубликовано видео уничтожения американских РСЗО HIMARS
Минобороны показало видео уничтожения четырёх американских РСЗО HIMARS
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ВКС РФ американских РСЗО HIMARS. Как уточнил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник несёт значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада.
Уничтожение американских установок HIMARS. Видео © Минобороны РФ
Удары производились в период с 5 по 20 июля. Всего, по данным Минобороны РФ, были уничтожены четыре установки, а также одна заряжающая машина.
Как уже сообщал Лайф, две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвёртая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики.
Минобороны РФ