Опубликовано видео уничтожения американских РСЗО HIMARS

Удары производились в период с 5 по 20 июля. Всего, по данным Минобороны РФ, были уничтожены четыре установки, а также одна заряжающая машина.

В Госдуме заявили, что у России есть средства противодействия РСЗО HIMARS

В Госдуме заявили, что у России есть средства противодействия РСЗО HIMARS

Как уже сообщал Лайф, две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвёртая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики.