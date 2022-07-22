ВКС РФ уничтожили склад оружия ВСУ в Николаеве с тысячами снарядов для "Градов" и "Акаций"

ВКС России нанесли удар по складу вооружения ВСУ, оборудованному в промышленном ангаре Николаева, сообщили в Минобороны РФ. Противник потерял шесть единиц бронированной и автомобильной техники, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", свыше тысячи — для гаубиц "Акация", а также ликвидировано до 30 человек личного состава.