ВКС РФ уничтожили склад оружия ВСУ в Николаеве с тысячами снарядов для "Градов" и "Акаций"
ВКС России нанесли удар по складу вооружения ВСУ, оборудованному в промышленном ангаре Николаева, сообщили в Минобороны РФ. Противник потерял шесть единиц бронированной и автомобильной техники, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", свыше тысячи — для гаубиц "Акация", а также ликвидировано до 30 человек личного состава.
"Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаева", — уточнили в ведомстве.
Также Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пункт дислокации националистов "Чёрной сотни", располагавшийся в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ