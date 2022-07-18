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Опубликовано 18 июля 2022, 09:40

ФСБ выявила завербованного СБУ жителя ЛНР в Ростовской области

Сотрудники УФСБ по Ростовской области выявили завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР, который прибыл в РФ с целью сбора данных о передвижении военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в 2017–2018 годах мужчина принимал участие в вооружённом конфликте на территории Донбасса в составе второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

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Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала под Волгоградом сторонника нацистов с гранатами и оружием. В квартире мужчины были найдены корпус гранаты времён Великой Отечественной войны, "ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой".

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ТАСС / Станислав Красильников

Григорий Воронцов
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