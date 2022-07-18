ФСБ выявила завербованного СБУ жителя ЛНР в Ростовской области

Сотрудники УФСБ по Ростовской области выявили завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР, который прибыл в РФ с целью сбора данных о передвижении военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в 2017–2018 годах мужчина принимал участие в вооружённом конфликте на территории Донбасса в составе второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.