Против ростовского журналиста возбудили дело из-за фейков об "Операции Z"
В ФСБ сообщили о возбуждении дела против журналиста Резника за распространение фейков о Российской армии
Ростовский журналист Сергей Резник стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых cил РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
В ведомстве сообщили, что журналист использовал свой Telegram-канал для публикации "ряда материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины".
Отметим, что сам Резник на данный момент находится в федеральном розыске. В августе 2021 года против него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве заочно арестовали писателя Глуховского по статье о дискредитации ВС РФ. Писателю инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", которая предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Агентство "Москва"/ Александр Авилов