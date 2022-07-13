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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 10:51

Против ростовского журналиста возбудили дело из-за фейков об "Операции Z"

В ФСБ сообщили о возбуждении дела против журналиста Резника за распространение фейков о Российской армии

Ростовский журналист Сергей Резник стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых cил РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

В ведомстве сообщили, что журналист использовал свой Telegram-канал для публикации "ряда материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины".

Отметим, что сам Резник на данный момент находится в федеральном розыске. В августе 2021 года против него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве заочно арестовали писателя Глуховского по статье о дискредитации ВС РФ. Писателю инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", которая предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.


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Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Алексей Берковиц
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