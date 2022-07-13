Против ростовского журналиста возбудили дело из-за фейков об "Операции Z"

Ростовский журналист Сергей Резник стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых cил РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

В ведомстве сообщили, что журналист использовал свой Telegram-канал для публикации "ряда материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины".

Отметим, что сам Резник на данный момент находится в федеральном розыске. В августе 2021 года против него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России.