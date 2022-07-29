Отмену пожизненного приговора военнослужащему Шишимарину сочли пиар-ходом Киева

Решение Киевского апелляционного суда смягчить приговор о пожизненном заключении российскому военному Вадиму Шишимарину является пиар-ходом, считает политолог Юрий Светов. В беседе с Лайфом он заявил, что таким образом власти Украины просто пытаются показать, что они "хорошие".

"История вообще достаточно тёмная, и с тем, что он (Шишимарин. — Прим. Лайфа) добровольно сдался, и с тем, что он дал такого рода признание. Мне жаль молодого человека, но ощущение какой-то постановочности в этой истории есть. Я думаю, что Киев продолжает разыгрывать её как чисто пиаровскую тему. То есть сначала "российские солдаты — злодеи, вот какое вас жестокое наказание ждёт за это", а потом вроде как проявляют милосердие и снисходительность", — сказал политолог.

Он отметил, что сейчас параллельно происходят две истории. С одной стороны, Киев смягчает приговор российскому солдату Шишимарину, а с другой — наносит ракетный удар по изолятору, где содержатся украинские военнопленные, в том числе бойцы "Азова". Светов считает, что эти истории показательны: одну из них Киев разыгрывает для солдат ВС России, он как бы говорит им: "Сдавайтесь, и мы к вам проявим милосердие". И в то же время, поясняет эксперт, украинские власти обращаются к своим, предупреждая, что если они решат сдаться, то будут уничтожены.