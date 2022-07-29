Суд в Киеве отменил пожизненный приговор российскому военному Шишимарину

"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", — сказано в сообщении.

Напомним, в мае этого года украинский суд приговорил российского контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина, однако на кого, пока не известно. Юноша стал первым осуждённым на Украине российским военным с начала спецоперации.