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29 июля, 10:08

Суд в Киеве отменил пожизненный приговор российскому военному Шишимарину

Российскому военному Шишимарину заменили пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы

<p>Россиянин Вадим Шишимарин. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky</p>

Россиянин Вадим Шишимарин. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Коллегия судей Киевского апелляционного суда смягчила приговор в отношении российского военного Вадима Шишимарина, осужденного за убийство жителя Сумской области. Об этом сообщили в украинском телеграм-канале "Грати".

"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", — сказано в сообщении.

Напомним, в мае этого года украинский суд приговорил российского контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина, однако на кого, пока не известно. Юноша стал первым осуждённым на Украине российским военным с начала спецоперации.

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Оксана Попова

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