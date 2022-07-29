Sprite больше не будет продаваться в зелёных бутылках

Американский бренд Coca-Cola перестанет продавать напитки Sprite в зелёных пластиковых бутылках. Об этом сообщил в эфире CNN гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа. По его словам, отказ от цветной упаковки вызван экологическими причинами.

"Изъятие цвета из бутылок улучшает качество переработанного материала. После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", — сказал он.

Напиток продавался в зелёных бутылках с тех пор пор, как был создан — в 1961 году. При этом на этикетках традиционный цвет останется. Изменения вступят в силу 1 августа.