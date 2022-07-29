В Госдуме обсудили, как закрыть потребности внутреннего рынка критически важных препаратов

Предложение "Единой России" по созданию нового перечня препаратов для производства внутри страны получило одобрение в ходе круглого стола в Госдуме. В обсуждении приняли участие депутаты, производители лекарств, представители науки и медицины. Как пояснил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат новой волны Александр Мажуга, единороссы предлагают определить перечень критически важных препаратов, для производства которых необходимо запустить предприятия, работающие на территории страны. Это значит, что субстанции для создания лекарств тоже должны быть разработаны в Российской Федерации.

По словам Мажуги, в рамках народной программы "Единая Россия" решает ряд ключевых задач: обеспечение независимости страны от импортных препаратов и сырья, расширение собственного производства всего спектра вакцин и субстанций. Ранее партия запустила проект "Выбирай своё", который направлен на защиту прав отечественных предпринимателей, помощь в расширении производства, обеспечение стабилизации экономики в условиях санкций.

"Сейчас импортные субстанции используют при изготовлении примерно 80–85% российских препаратов. В 2021 году 76,7% сырья ввезли в Россию из Индии и Китая, 19,7% — из стран Евросоюза. При этом целый ряд перспективных антибактериальных препаратов находится на завершающих стадиях клинических исследований. Их рассмотрят для производства в России", — сообщил парламентарий.

В условиях санкций снова актуальной стала задача снизить долю импорта из западных стран в производстве фармацевтической продукции и развивать отечественный рынок.

"Чтобы всё это стало возможным, необходимо на государственном уровне обеспечить высокий уровень интегрированных связей между научной, образовательной и производственной инфраструктурами вне зависимости от формы их собственности и ведомственной принадлежности", — заявил Мажуга.