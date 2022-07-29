Renault за полгода потеряла 2,3 миллиарда евро из-за ухода с российского рынка

Французская автомобилестроительная корпорация Renault за первые шесть месяцев текущего года потеряла 2,3 миллиарда евро из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщили в компании, подведя итоги полугодия.

При этом уточняется, что в целом чистый убыток компании за январь – июнь составил 1,36 миллиарда евро. В то время как в прошлом году за этот же период времени корпорация заработала 354 миллиона. Согласно отчёту, Renault за полгода произвела 348 тысяч автомобилей, общая выручка составила более 21 миллиарда евро. По прогнозам аналитиков компании, за год недопроизводство из-за нехватки полупроводников составит порядка 300 тысяч авто.