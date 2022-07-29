Белоруссия отзывает посла в Британии из-за "недружественных шагов" Лондона

Белоруссия отзывает посла в Великобритании из-за недружественных действий Лондона, решено понизить уровень дипломатического представительства. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", — указано в заявлении.

Глаз напомнил, что Лондон вводил санкции против белорусских предприятий, ограничивал работу СМИ республики в Британии, запрещал полёты "Белавиа", а также не выдал визы парламентариям из Минска для участия в заседании ОБСЕ. По его словам, возвращение к полноценному дипломатическому присутствию возможно "после появления в британском правительстве ответственных политиков" и смене курса.